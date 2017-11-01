Активистка Femen устроила акцию в поддержку «сосущего лапу народа Украины»

Видео: femen.org

В Киеве обнаженная до пояса активистка Femen подожгла ростовые фигуры плюшевых игрушечных медведей. Так движение потребовало отставки президента Украины Петра Порошенко, который передал в доверительное управление активы кондитерской корпорации «Рошен» (Roshen). Видео акции опубликовано на сайте организации.

Лицо девушки было загримировано под мертвеца в честь Хеллоуина, отмечаемого 31 октября в канун Дня Всех Святых. «Акция посвящена жадности президента Украины, который даже под страхом политической смерти не готов расстаться со своими конфетами. Пока винницкое плюшевое семейство продолжает накапливать на зиму подкожный жир, народ Украины сосет костлявую лапу», — отмечается в сообщении Femen.