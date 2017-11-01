Семья сбитого автомобилем ФСБ гаишника осталась довольна компенсацией

Семье погибшего на Новом Арбате сотрудника ДПС Сергея Грачева выплатили компенсацию — вдове Екатерине выдали трехкомнатную квартиру в новостройке и два миллиона рублей от МВД, а также четыре миллиона рублей от ФСБ. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Кроме того, женщине положена пенсия до достижения детьми совершеннолетия. Пенсии по потере кормильца также назначены родителям инспектора. «Мы остались довольны», — сказала изданию мать гаишника.

Грачев воспитывал двоих сыновей пяти и полутора лет. Как отмечает газета, семья ютилась в двухкомнатной квартире родителей Екатерины — всего там проживали восемь человек, включая сестру с ребенком.

Инспектора похоронили 27 сентября, все расходы взяло на себя МВД.

25 сентября вечером в центре Москвы автомобиль ФСБ насмерть сбил сотрудника ДПС во время дежурства. Грачев в это время находился на разделительной полосе Нового Арбата. По предварительным данным, водитель не заметил инспектора в свете фар встречной машины. Тот скончался на месте.