Нагиев раскрыл происхождение физрука Фомы

Актер Дмитрий Нагиев признался, что скопировал учителя физкультуры Фому, роль которого он исполнил в сериале «Физрук», со своего родного брата. Об этом он рассказал в фильме «От звонка до звонка». Документальную ленту, посвященную сериалу, покажут по ТНТ 2 ноября.

«У меня с Фомой много общего: любвеобильность, порядочность, честность. Мне кажется, что я, как минимум, не испортил своим появлением материал. Фома — это собирательный образ, процентов, наверное, на сорок, состоящий из моего брата», — отметил Нагиев.

В фильме автор идеи сериала и продюсер Антон Щукин расскажет, кто стал настоящим прообразом Фомы.

«Физрук» — комедийный сериал о жизни бывшего авторитета из девяностых, который в новое время устроился на работу учителем физкультуры. Сериал выходит с апреля 2014 года. В сентябре стартовал показ четвертого сезона. На зиму 2018-го запланирован выход полнометражного фильма «Физрук спасает Россию».