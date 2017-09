Большой театр оказался бессилен перед рекламой «Физрука» на своем фасаде

Состоялась #премьера "Физрука" на Большом театре! Да-да, ты правильно прочитал. Смотри видео и всё поймешь 😉 А если хочешь увидеть шоу на фестивале #КругСвета своими глазами, приходи каждый вечер до 27 сентября к Большому театру! Это того стоит 😎 Начало в 19:30. #Физрук #ТНТ #lightfest #КругСвета2017 @lightfest.ru

