Большой театр оказался бессилен перед рекламой «Физрука» на своем фасаде

Пресс-служба Большого театра прокомментировала появление световой рекламы сериала «Физрук» на своем фасаде в рамках фестиваля «Круг света». ГАБТ не может влиять на организаторов мероприятия, передает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 25 сентября.
«Большой театр никак не может влиять на фестиваль “Круг света” и на то, что показывается на нашем здании и на нашем фасаде. С нами контент никак не согласовывается, мы не в курсе того, что на нашем фасаде показывают», — подчеркнули представители учреждения.
Источник радиостанции из руководства театра возмутился произошедшему, посоветовав обратиться к организаторам фестиваля и городским властям с вопросом, «почему вообще разрешают на исторических памятниках такое устраивать».
Состоялась #премьера "Физрука" на Большом театре! Да-да, ты правильно прочитал. Смотри видео и всё поймешь 😉 А если хочешь увидеть шоу на фестивале #КругСвета своими глазами, приходи каждый вечер до 27 сентября к Большому театру! Это того стоит 😎 Начало в 19:30. #Физрук #ТНТ #lightfest #КругСвета2017 @lightfest.ru
Накануне в Instagram телеканала ТНТ появилась видеозапись с фестиваля. На ней видно, как на фасаде Большого возникает изображение актера Дмитрия Нагиева в роли физрука из одноименного сериала.
«Состоялась премьера "Физрука" на Большом театре! Да-да, ты правильно прочитал. Смотри видео и все поймешь», — говорится в подписи к клипу.
Фестиваль «Круг света» проходит в Москве до 27 сентября.