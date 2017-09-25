Большой театр оказался бессилен перед рекламой «Физрука» на своем фасаде

Пресс-служба Большого театра прокомментировала появление световой рекламы сериала «Физрук» на своем фасаде в рамках фестиваля «Круг света». ГАБТ не может влиять на организаторов мероприятия, передает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 25 сентября.

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«Большой театр никак не может влиять на фестиваль “Круг света” и на то, что показывается на нашем здании и на нашем фасаде. С нами контент никак не согласовывается, мы не в курсе того, что на нашем фасаде показывают», — подчеркнули представители учреждения.

Источник радиостанции из руководства театра возмутился произошедшему, посоветовав обратиться к организаторам фестиваля и городским властям с вопросом, «почему вообще разрешают на исторических памятниках такое устраивать».

Накануне в Instagram телеканала ТНТ появилась видеозапись с фестиваля. На ней видно, как на фасаде Большого возникает изображение актера Дмитрия Нагиева в роли физрука из одноименного сериала.

«Состоялась премьера "Физрука" на Большом театре! Да-да, ты правильно прочитал. Смотри видео и все поймешь», — говорится в подписи к клипу.

Фестиваль «Круг света» проходит в Москве до 27 сентября.