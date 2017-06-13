Физрука из Кабардино-Балкарии обвинили в гомосексуальной педофилии

Учитель физкультуры одной из школ Кабардино-Балкарии стал фигурантом двух уголовных дел. Его обвинили в том, что он «вступал в половые сношения с юношами — учениками», пишет kp.ru со ссылкой на сообщение регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что интимная связь 46-летнего преподавателя, жителя села Кахун, с учащимися имела место с апреля 2013 по сентябрь 2015 года. Сексуальные контакты происходили в подвале учебного заведения в городе Нарткала.

Как уточняется на сайте прокуратуры республики, уголовные дела расследуются по части 2 статьи 134 УК РФ («Мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и части 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

7 июня прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день суд принял решение об аресте мужчины.

В августе 2016 года стало известно о сексуальной связи учительницы по русскому языку с 15-летней ученицей школы в Татарстане. Было возбуждено уголовное дело о «лесбиянстве с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». В ноябре женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно. В январе 2017-го Верховный суд республики сократил срок наказания на два месяца.