В Германии потерялись 30 тысяч беженцев

Немецкие власти ничего не знают о местонахождении около 30 тысяч беженцев. Об этом сообщает Bild.

Как пишет издание, это те люди, которые запрашивали в ФРГ получение статуса беженцев. Им было отказано, и они должны были выехать из страны.

Телеканал RTVI уточнил, что на декабрь 2016 года высылке из страны подлежали 54 тысячи человек, но только 23 тысячи получали пособия от государства. Куда делись остальные — не известно. По данным МВД, они могли либо «залечь на дно», либо самостоятельно покинуть Германию.

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26 февраля 2016 года сообщалось, что немецкие власти ничего не знают о местонахождении 130 тысяч мигрантов, зарегистрированных годом ранее. Эти люди так и не появились в определенных для них местах проживания.

«Среди возможных причин отсутствия беженцев называется их вероятное возвращение на родину, переезд в другое государство Евросоюза или изменение статуса на нелегальный», — говорилось в письменном ответе правительства на запрос депутатов бундестага.