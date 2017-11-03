Интернет и СМИ
 

Кормящую взрослых дочерей грудью блогершу обвинили в получении удовольствия

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Софи Мэй Лан
Софи Мэй Лан

Британский блогер Софи Мэй Лан (Sophie Mei Lan) рассказала, как кормит грудью своих дочерей несмотря на то, что они уже достаточно взрослые для подобного типа питания. Об этом она поведала на шоу This Morning, сообщает The Sun.

По словам Лан, пятилетняя Жасмин и двухлетняя Ариана в основном потребляют молоко матери на ночь. Младшая девочка может питаться молоком еще и в течение дня около восьми-десяти раз. Иногда дети делают это одновременно.

Муж блогера добавил, что в действительности дети могут засыпать и без этого ритуала, но подчеркнул, что не против такого подхода к ним со стороны матери.

Зрители посчитали, что такое поведение неприемлемо, и обвинили женщину в том, что она заставляет детей кормиться ее молоком ради собственного удовольствия. Особенно пользователей сети поразил тот факт, что молоко до сих пор употребляет старшая дочь.

Лан в своем выступлении в свою защиту указала, что материнское молоко бесплатно, и поэтому долгосрочное кормление может помочь сэкономить внушительную сумму денег.

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