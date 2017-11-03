В сети собрали список самых нелепых статусов в соцсетях

Издание The Daily Mail опубликовало подборку скриншотов из аккаунтов социальных сетей, которые принадлежат людям, пытавшимся обмануть своих подписчиков с помощью крайне неправдоподобных статусов.

К примеру, журналисты вспомнили популярный снимок страницы девушки, которая в поддержку больных раком опубликовала селфи «без макияжа», но предварительно нанесла на лицо много косметики.

Другой пользователь Facebook сделал пост с фотографиями рыжволосой девушки, отметив, что «отдыхает со своей любимой». В комментариях другой юзер быстро заметил, что на снимке изображена популярная порноактриса. Еще одна девушка объявила о помолвке, сопроводив пост фотографией незнакомца из интернета.

В списке обманщиков также оказались фейковая художница и ложная посетительница библиотеки. Все попавшие в сборник неудавшиеся мистификаторы были разоблачены их знакомыми.