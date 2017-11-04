Посольство Финляндии в США попросило помощи в розыске актера Мэтта Деймона

Посольство Финляндии в США обратилось к пользователям соцсетей с просьбой помочь дипломатам связаться с американским актером Мэттом Деймоном. Объявление размещено на странице дипмиссии в Facebook.

Сотрудники посольства хотят, чтобы артист, дед которого был этническим финном, записал видеопоздравление для граждан страны со столетием независимости.

«Все люди связаны друг с другом. Возможно, вы именно тот, кто поможет нам найти Мэтта?» — говорится в сообщении.

В комментариях один из пользователей отметил, что у известной актрисы Памеллы Андрессон тоже есть финские корни, и он хотел бы увидеть поздравление и от нее.

Мэтт Деймон неоднократно упоминал в интервью о своем происхождении. Его деда со стороны матери при рождении звали Джон Паяри, но позже тот сменил фамилию на звучащую более по-американски Пейдж.

Финляндия с 1809 до 1917 года входила в состав Российской империи на правах автономии. В 1917 году, после Октябрьской революции, страна получила независимость.