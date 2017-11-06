Кормивший рыбок Трамп повеселил премьера Японии и свою свиту

Находившийся с визитом в Японии американский президент Дональд Трамп вместе премьер-министром страны Синдзо Абэ приняли участие в церемонии кормления декоративных карпов — кои. Видео публикует The Guardian. Политики начали бросать в воду лакомство небольшими порциями при помощи специальных лопаток. Однако потом терпение покинуло обоих политиков: первым не выдержал Абэ, который опрокинул содержимое контейнера в пруд целиком; американский лидер последовал его примеру. Сцена повеселила присутствовавших: стоявший рядом госсекретарь США Рекс Тиллерсон и другие участники церемонии едва удержались, чтобы не рассмеяться.