Обломки китайской космической станции назвали угрозой Европе

Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что несгоревшие фрагменты китайского космического корабля Tiangong-1 могут упасть на территории ЕС. Ведомство планирует организовать наблюдение за спуском аппарата.

«Из-за геометрии орбиты станции мы уже можем исключить возможность того, что какие-либо фрагменты [Tiangong-1] упадут над любой областью севернее 43 градусов северной широты или южнее 43 градусов южной широты», — заявил руководитель отдела мониторинга космического мусора ЕКА Хольгер Краг.

Южнее 43 градусов северной широты находятся, в частности, такие европейские страны, как Испания, Португалия, Италия, Болгария и Греция. «Это означает, что корабль упадет в любом месте между этими широтами, например, в нескольких европейских странах», — полагает ученый.

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В официальном заявлении ЕКА отмечается, что дата, время и траектории падения фрагментов Tiangong-1 могут быть предсказаны «только с большой неопределенностью». Отмечается, что существует возможность того, что некоторые части аппарата достигнут поверхности планеты.

Tiangong-1 достигает в длину 12 метров, а в диаметре — 3,3 метра. Стартовая масса аппарата составляла 8506 килограммов. По данным ЕКА, Китай потерял контакт с Tiangong-1 с 2016 года. В настоящее время корабль находится на орбите высотой около 300 километров. Она будет снижаться с января по март 2018 года, когда запланировано вхождение Tiangong-1 в плотные слои атмосферы.



