Бизнес
 

В России отказались от «айфона на колесах»

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Российский трамвай R1, который был прозван «айфоном на колесах» за свой инновационный дизайн, не выйдет в серийное производство. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил ТАСС директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.

«Трамвай R1, безусловно, очень красивый. Мне очень интересен промышленный дизайн, я помогаю ему развиваться в России, но у нас есть серьезная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Также получилось и с этим проектом. Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, хайп. Но он не вышел и не выйдет на рынок», — заявил Бровко.

Видео: Наше Все! / YouTube

По его словам, это связано в первую очередь с тем, что для вагонов по-прежнему нет ходовой части. Кроме того, сложности возникнут и при необходимости ремонта R1. «Если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать», — пояснил Бровко.

При этом он отметил, что многие идеи, появившиеся при разработке R1, могут быть использованы в новом проекте «Уралвагонзавода», который будет презентован в конце этого года или в начале 2018-го.

Трамвай R1 был разработан предприятием «Уралтрансмаш» (входит в УВЗ) и опытно-конструкторским бюро «Атом». В 2014-м его представили на международной выставке «Иннопром». Кузов R1 изготовлен с применением композиционных материалов, также трамвай оснащен Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, семью HD-камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования и антибактериальными поручнями. Ожидалось, что серийный образец будет выпущен в 2016 году.

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