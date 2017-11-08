Конкурсного управляющего заводом задержали на совещании в прокуратуре

На совещании прокуратуры по проблемам невыплат зарплаты задержали конкурсного управляющего «Завода базальтовой теплоизоляции — Волгоград» Виктора Кочнева, задолжавшего 132 рабочим предприятия 10 миллионов рублей. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает телеграмм-канал Генпрокуратуры.

Мероприятие проводилось под руководством заместителя генпрокурора Андрея Кикотя, в котором принимал участие временный управляющий заводом, который был признан банкротом в 2015 году. Непосредственно в ходе совещания следователи вручили Кочневу копию постановления о возбуждении в отношении него уголовного дела по статьям 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы») и 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Расследование началось на основании материалов прокуратуры.

Кроме того, на мероприятии представителю конкурсного управляющего «Волгоградского судостроительного завода» и бывшему конкурсному управляющему «Волгоградского завода буровой техники», которые должны своим сотрудникам 48 и 270 миллионов рублей соответственно, были вручены извещения о явке в прокуратуру в связи с привлечением их к ответственности за неправомерные действия при банкротстве.

26 сентября Генпрокуратура сообщила о передаче в суд уголовного дела совладельца Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий 34-летнего Дениса Кокорина, обвиняемого в невыплате заработной платы сотрудникам, мошенничестве и сокрытии средств предприятия. Он оказался под следствием после жалобы рабочих президенту Владимиру Путину на то, что руководители предприятия отказывались выплачивать им деньги пока не будет личной просьбы главы государства. «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — отметил Путин. Вскоре работникам завода погасили задолженность по зарплате.