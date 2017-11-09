Названа причина массового самоубийства птиц в Чите

Установка новых окон в здании бюро судебно-медицинской экспертизы Забайкальского края в Чите привела к массовому самоубийству птиц. Об этом рассказал журналистам в четверг, 9 ноября, замдиректор Даурского заповедника и орнитолог Олег Горошко, передает ТАСС.

За полтора месяца возле здания найдены мертвыми уже 50 птиц. «В некоторые дни гибнут по несколько птиц. В основном гибнут свиристели, иногда снегири, воробьи и даже дятел», — отметил орнитолог.

По его мнению, пластиковые окна, установленные в здании взамен старых деревянных, слишком хорошо отражают растущие рядом сосны. «Птицы не видят стекла, им кажется, что в стене проем, а за ним — деревья. Птицы летят к этим деревьям и гибнут», — пояснил Горошко и посоветовал сотрудникам учреждения обклеить стекла чем-то ярким, например, бумажными цветами или снежинками.

Сотрудники, проработавшие в этом здании более 10 лет, рассказали порталу info.sibnet.ru, что в предыдущие годы был лишь один или два подобных случая гибели птиц.

Ранее в октябре дикая сова врезалась в окно приемной департамента охраны окружающей среды Томской области, передает «Интерфакс». Длиннохвостая неясыть не погибла, но была оглушена ударом. Ее спасли экологи, которые в тот момент находились во дворе учреждения. Птицу вывезли в заповедник и выпустили на свободу.