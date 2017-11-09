В сети вычислили самый популярный город России

Сотрудники «Яндекса» проанализировали поисковые запросы пользователей и выяснили, что интересует людей в 50 крупнейших городах России. Исследование опубликовано на сайте компании.

Согласно анализу на основе поисковых запросов с августа 2016-го по август 2017-го, самым популярным городом оказалась Москва. За год о ней спрашивали в четыре раза больше, чем о расположившемся на втором месте Санкт-Петербурге. Тем не менее сотрудники «Яндекса» утверждают, что поисковый интерес к городу не зависит от размера — так, Новосибирск и Самара уступают Краснодару, Ростову-на-Дону и Сочи.

В исследовании отмечается, что многие города ищут по принципу ассоциаций: в Москве пользователей интересует Кремль и работа, в Сочи — пляжи и море, в Петербурге — музеи и мосты, а в Туле — пряники и самовары.

Некоторые города попали на лидирующие позиции в связи с расположенными там предприятиями и их продукцией. Так, пользователи ищут мебель из Пензы, меха и шубы из Кирова, трикотаж и текстиль из Иваново, а в запросах про Ижевск часто встречается огнестрельное оружие.

Как утверждают исследователи, «Яндексом» пользуются и в туристических целях: Казанью и Калининградом интересуются с точки зрения достопримечательностей и экскурсий, а Пермь, Самара и Астрахань ассоциируются у пользователей с речными круизами.