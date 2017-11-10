Китай подпустит иностранцев к своим финансам

Китай открывает свой финансовый сектор для иностранных инвесторов. Пекин отменит ограничение доли зарубежного капитала в китайских банках и управляющих компаниях, заявил замминистра финансов страны Чжу Гуаняо, сообщает Bloomberg.
Сейчас в стране действует правило, согласно которому доля иностранных акционеров в банках и управляющих компаниях не должна превышать 25 процентов. Предполагается, что лимит для брокерских компаний будет повышен с 49 до 51 процента в ближайшее время и отменен через три года, сообщил замглавы Минфина.
Ограничение для страховых компаний повысят до 51 процента через три года, через пять лет ограничение будет полностью снято. Детали реформы пока уточняются. Сроки, когда изменения вступят в силу, не сообщаются.
9 ноября Китай и США подписали соглашение о развитии завода по производству сжиженного природного газа на Аляске.
В мае рейтинговое агентство Moody's впервые за 27 лет понизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая на одну ступень до A1. Moody's считает, что в обозримом будущем Китай ожидает рост долгового бремени и увеличение давления на государственные финансы.
Сейчас экономический подъем в Китае замедлился. Если в конце 2000-х годов рост ВВП страны исчислялся двузначными цифрами, то к 2016 году он сократился до 6,7 процента.