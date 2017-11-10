Китай подпустит иностранцев к своим финансам

Китай открывает свой финансовый сектор для иностранных инвесторов. Пекин отменит ограничение доли зарубежного капитала в китайских банках и управляющих компаниях, заявил замминистра финансов страны Чжу Гуаняо, сообщает Bloomberg.

Сейчас в стране действует правило, согласно которому доля иностранных акционеров в банках и управляющих компаниях не должна превышать 25 процентов. Предполагается, что лимит для брокерских компаний будет повышен с 49 до 51 процента в ближайшее время и отменен через три года, сообщил замглавы Минфина.

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Ограничение для страховых компаний повысят до 51 процента через три года, через пять лет ограничение будет полностью снято. Детали реформы пока уточняются. Сроки, когда изменения вступят в силу, не сообщаются.

9 ноября Китай и США подписали соглашение о развитии завода по производству сжиженного природного газа на Аляске.

В мае рейтинговое агентство Moody's впервые за 27 лет понизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая на одну ступень до A1. Moody's считает, что в обозримом будущем Китай ожидает рост долгового бремени и увеличение давления на государственные финансы.

Сейчас экономический подъем в Китае замедлился. Если в конце 2000-х годов рост ВВП страны исчислялся двузначными цифрами, то к 2016 году он сократился до 6,7 процента.