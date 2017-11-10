ЦРУ уличили в создании маскирующихся под продукты «Касперского» вирусов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использовало код, имитирующий продукцию «Лаборатории Касперского», для маскировки вредоносных программ ведомства, которые скачивали информацию с зараженных компьютеров. Данные опубликованы на портале WikiLeaks.

Используемый ЦРУ инструмент называется Hive. Портал опубликовал исходный код компонента, в котором ЦРУ подделало сертификаты «Лаборатории Касперского». В случае обнаружения хищения информации ее владелец заподозрил бы в противоправных действиях российскую компанию.

Евгений Касперский в своем Twitter подтвердил, что сертификаты, выпущенные от имени компании, являются поддельными. «Наши пользователи, персональные пароли и сервисы безопасны и не были затронуты», — добавил он.

Власти США в сентябре обвинили «Лабораторию Касперского» в шпионаже. Министерство внутренней безопасности призвало все госучреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании. В «Лаборатории» обвинения опровергают. Компания заявляла, что стала жертвой политических игр.