Камера утонула в лаве и продолжила работать

Видео: PetaPixel / YouTube

Экшен-камеру GoPro накрыло потоком лавы, однако она продолжила работать. Видеозапись опубликовали на YouTube-канале PetaPixel, за пять дней она набрала более 1,3 миллиона просмотров.

Владелец камеры Эрик Сторм (Erik Storm) возглавляет компанию, проводящую частные экскурсии на вулканы на Гавайях. Мужчина рассказал, что примерно полтора года назад решил заснять поток лавы из небольшого углубления. В какой-то момент горячая масса накрыла аппарат, он загорелся. Сторм сумел вытащить GoPro и считал ее безнадежно испорченной, а затем обнаружил, что она продолжает работать. При этом карта памяти и запись произошедшего оказались неповрежденными.

На портале PetaPixel также разместили фотографии пострадавшей GoPro. На них видно, что камера сильно оплавилась.

Фото: PetaPixel

В октябре сообщалось, что серая бычья (тупорылая) акула проглотила GoPro австралийца Раймонда Паско. Все происходящее камера записала на видео.