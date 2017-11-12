«Видеорегистратор на стероидах» поможет предотвращать преступления

Искусственный интеллект (ИИ) поможет полиции американского штата Дэлавер предотвращать преступления. Об этом пишет AFP.

Речь, в частности, идет об «умных» камерах в автомобилях, с помощью которых можно выслеживать тех, кто скрывается от властей, пропавших детей или потерявшихся стариков. ИИ будет анализировать видеопотоки и опознавать транспортные средства по номерам и другим особенностям.

Разработчики программного обеспечения называют его «видеорегистратором на стероидах», который даст полиции дополнительную пару глаз.

Программа — часть растущего тренда по использованию ИИ для предотвращения преступлений, отмечает AFP. Как пишет агентство, тенденция вызывает беспокойство у гражданских активистов, которые опасаются за неприкосновенность частной жизни.

В 1956 году вышел рассказ Филлипа К. Дика «Особое мнение» (Minority Report). По сюжету, полиция благодаря так называемым провидцам, которые видят еще не совершенные преступления, арестовывает потенциальных преступников. После некорректного вмешательства в работу медиумов систему упраздняют, а заключенных, арестованных по их наводке, освобождают. Рассказ лег в основу одноименного фильма Стивена Спилберга.