Trussardi оформит элитный спа-центр на Ставрополье

Дизайнеры итальянского модного дома Trussardi оформят спа-центр в городе Железноводске Ставропольского края. Об этом ТАСС сообщила директор санатория «Машук Аква-Терм» Ольга Бокова.

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Инвестиции в проект оцениваются в 190 миллионов рублей. Спа-комплекс будет рассчитан на 55 тысяч человек в год, предполагается создать пять термальных бассейнов, соляную пещеру и русскую баню. Санаторий планирует, что центр заработает в июне 2018 года.

Как добавили в администрации Железноводска, в городе также построят первый на Ставрополье молодежный санаторий. Этот проект власти оценили в 1,3 миллиарда рублей. Сроков его реализации собеседник ТАСС не назвал.

Trussardi в 2016 году создал эксклюзивный интерьер-дизайн для суперяхт Dynamiq. Один интерьерный комплект стоит 315 тысяч евро и помимо мебели включает в себя декор всего помещения яхты и открытой палубы.