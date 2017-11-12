Игоря Талькова-младшего задержали во время исполнения песен отца

Возле здания Госдумы полиция задержала Игоря Талькова-младшего, сына певца Игоря Талькова, погибшего в 1991 году. Музыкант играл на гитаре и пел песни своего отца на акции в поддержку голодающих зоозащитников, сообщил в Twitter блогер Денис Стяжкин.

Во время исполнения одной из песен к Талькову-младшему подошел полицейский и попросил пройти с ним на «профбеседу», сообщают наблюдатели. «Мешает проходу граждан», — ответил полицейский на вопрос, запрещены ли в России уличные концерты.

Вместе с Тальковым задержали еще одного музыканта. По данным проекта «ОВД-инфо», их доставили в отдел полиции по Тверскому району Москвы.

Сыну Игоря Талькова было девять лет, когда отец погиб перед выступлением на концерте во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В 2005 году вышел первый альбом Талькова-младшего «Надо жить», состоящий из 18 песен. Три из них — композиции его отца в новой аранжировке.