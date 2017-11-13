Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми

Немецкие инженеры показали концепт поезда будущего с тренажерным залом и видеоиграми на борту. Таким образом они пытаются представить альтернативу беспилотным автомобилям, пишет издание Engadget.

В двухэтажном поезде, который называется Idea Train, установят тренажеры и беговые дорожки и обустроят пространство для детей. Он будет укомплектован плазменными телевизорами и игровыми консолями PlayStation 4.

Кроме того, кресла в поезде будут разворачиваться вокруг своей оси. В вагонах также предусмотрены пространства для сна и купе для деловых переговоров: со звукоизоляцией и планшетами, встроенными в столы.

Поезд разработали сотрудники немецкого государственного железнодорожного концерна Deutsche Bahn. Пока неизвестно, отвечает ли он требованиям безопасности. Камнем преткновения оказались тренажеры и беговые дорожки, к видеоиграм регуляторы претензий не имеют.

Отмечается, что если поезд все-таки сможет пройти государственный контроль, его использование начнется в федеральной земле Бавария в 2019 году.