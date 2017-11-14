Китайцев призвали заменить Иисуса на Си Цзиньпина и разбогатеть

В одной из беднейших провинций Китая Цзянси на юго-востоке страны партийные чиновники предложили местным жителям отвернуться от христианства и «поверить в партию» ради разрешения материальных проблем. Об этом сообщает South China Morning Post.

В результате более 600 жителей одного из сел добровольно избавились от икон и религиозных книг, которые были у них в домах, и заменили их портретами лидера Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина.

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Один из местных функционеров Ци Янь, отвечающий за борьбу с бедностью в сельских районах, рассказал, что данная кампания проходит с марта. Ее целью является пропаганда достижений КПК в области борьбы с бедностью и нищетой.

«Многие бедные домохозяйства погрузились в нищету из-за болезней в семье. Некоторые прибегают к вере в Иисуса ради исцеления. Но мы пытались сказать им, что заболевание — это физическая вещь, и помочь им по-настоящему могут Коммунистическая партия и Генеральный секретарь Си [Цзиньпин]», — рассказал партийный чиновник.

На прошедшем в октябре XIX съезде Коммунистической партии Китая, в частности, было подтверждено, что к 2020 году в стране будет построено «общество малой зажиточности», и в Китае не останется бедняков, живущих менее чем на 1,17 доллара в день.