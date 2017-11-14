Среди украинских губернаторов нашли двойника Кадырова

Губернатора Николаевской области Украины Алексея Савченко уличили в подражании главе Чечни Рамзану Кадырову. На стремление Савченко быть похожим на лидера Чечни обратил внимание журналист Майкл Щур (Роман Винтонив).

Он отметил похожий стиль в одежде политиков. Также он вспомнил объявленный Кадыровым конкурс на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине, победителю которого полагался iPhone X, и сопоставил его с жестом Савченко, который пообещал iPhone X автору лучшего стихотворения о Николаевской области.