Медсестер в Южной Корее заставили оголиться перед чиновниками

Видео: dailymail.co.uk

В одной из южнокорейских больниц медсестер во время корпоратива заставили исполнять на сцене эротический танец. Об этом сообщает The Korea Times.

О произошедшем стало известно после того, как одна из сотрудниц опубликовала видеозапись в соцсетях. Женщин заставили выступать в коротких юбках и обтягивающих майках перед руководством фонда, управляющего несколькими больницами и университетами по всей стране.

Танцевать должны были медработники, которых только приняли на работу, они не могли отказаться, пишет The Korea Times. В министерстве труда и занятости Южной Кореи пообещали провести расследование и наказать виновных.