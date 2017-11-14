Раскрыто самое удачное время для заказа такси

Сервис «Яндекс.Такси» проанализировал поездки клиентов и объяснил, в какое время суток в разные дни дешевле заказывать машину. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру».

Оказалось, что в Москве существует три очевидных пика, во время которых стоимость поездки увеличивается из-за наплыва пользователей.

Утренний «горячий» период, судя по исследованию, приходится на 8.30 — 8.45 утра, поэтому специалисты рекомендуют выезжать либо пораньше (около 8.15), либо после 10 утра.

Вечерний час-пик, как и утренний, связан с продолжительностью рабочего дня: спрос на такси резко возрастает за 5 — 10 минут до 18.00. В этом случае сервис рекомендует либо вызывать автомобиль не за 10, а за 20 минут до рабочего дня, либо после 19.00.

Период в ночь с пятницы на субботу также считается «горячим»: жители Москвы сначала едут в клубы и на вечеринки, а ближе к утру разъезжаются по домам. Специалисты заметили, что в большинстве случаев заказы приходятся на момент наступления целого часа (ровно 12 ночи или ровно 4 часа утра). В это время спрос немного снижается, если выбирать время за 15 — 20 минут до наступления целого часа (к примеру, в 0.40 — 0.45).

Непрогнозируемый час-пик также обычно случается во время непогоды: с началом дождя, снегопада или сильного ветра таксопарки не успевают увеличивать поток свободных автомобилей, что ведет к ограничению предложения при общем росте спроса. В таких случаях рекомендуется по возможности планировать поездки заранее.