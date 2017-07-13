В сети пошутили над «униженным Uber» и транспортным мегамонстром «Убяндексом»

В сети с энтузиазмом восприняли объединение бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси «Яндекс» и Uber. Пользователи Twitter принялись активно обсуждать новость и наперебой придумывать потенциальные названия для новой компании.

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 13 июля 2017, 10:13

Среди предложенных вариантов оказались «Убяндекс», «Яндексер», «Убекс» и «Ябер». «Теперь вместо "комфорт" будет "Убер-яндекс", а вместо "эконом" — "Унтер-яндекс"», — предположил один из них.

Некоторые порадовались и похвалили «Яндекс», который завладел контрольным пакетом акций новой компании. «Подсаживаешь водил Uber на свой навигатор, делаешь навигатор платным, покупаешь униженный Uber за гроши», — вкратце рассказал свою версию истории слияния компаний пользователь с ником Sult.

Другие оказались недовольны неожиданным союзом и предрекли повышение цен на поездки. «"Яндекс.Такси" и Uber объединились в транспортного мегамонстра на просторах СНГ. Конкуренция RIP», — отметил Vedensky.

Ранее в четверг, 13 июля, «Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В компаниях было принято решение проинвестировать в объединенную компанию 325 миллионов долларов. На 59,3 процента платформа будет принадлежать «Яндексу», на 36,6 процента — Uber, и на 4,1 процента — сотрудникам самой платформы.