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Редактирование ДНК показали в режиме реального времени

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Видео: @hnisimasu / Twitter

Ученый Хироси Нисихмау из Токийского университета выложил в Тwitter ролик, на котором показано редактирование молекулы ДНК в режиме реального времени. На видео обратило внимание Daily Mail.

Молекулу редактируют с помощью системы CRISPR/Cas9. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, японские авторы отмечают, что им удалось отследить «беспрецедентные подробности о функциональной динамике» этой технологии.

На странице публикации можно загрузить другие видео, демонстрирующие работу системы в режиме реального времени.

Работу CRISPR/Cas9 удалось отследить при помощи сканирующего атомно-силового микроскопа. Видео в Twitter, опубликованное 10 ноября, к моменту написания заметки собрало 2,4 тысячи ретвитов и 3,4 тысячи лайков.

Система CRISPR/Cas9 применяется для изменения нуклеотидной последовательности ДНК. Cas9 представляет собой белок, разрезающий двойную цепочку на определенном участке (сайте). Это место определяет направляющая РНК (sgРНК), которая связывается со специфическим сайтом узнавания.


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