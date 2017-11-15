У Медведева обнаружился новенький iPhone X

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря пользовался смартфоном iPhone X. Об этом свидетельствует снимок, сделанный фотокорреспондентом ТАСС Валерием Шарифулиным.

Дмитрий Медведев Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Фотоотчет о поездке Медведев опубликовал в своем Instagram.

Apple презентовала iPhone X 12 сентября. Устройство получило новый дизайн и 5,8-дюймовый дисплей с минимальными рамками. Также смартфон лишился кнопки Home, а разблокировать аппарат можно с помощью сканера лица Face ID. Продажи iPhone X в России стартовали 3 ноября. Цена смартфона с 64 гигабайтами накопителя — от 80 тысяч рублей.