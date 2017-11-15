Фанаты звезды YouTube устроили погром в Брюсселе

Молодежь, пришедшая на встречу с YouTube-знаменитостью, устроила беспорядки в центре бельгийской столицы Брюсселя. Об этом сообщает в среду, 15 ноября, DH.be. Издание также публикует видео с места происшествия.

Как сообщается, французский сетевой комик Vargasss92, популярный среди молодежи, призвал своих поклонников прийти на встречу на площадь Монэ. На улицу вышло более сотни молодых людей.

Для контроля и поддержания безопасности к площади прибыла полиция, однако это возмутило собравшихся. Они начали кидать в сторону стражей порядка различные предметы. В итоге был поврежден автомобиль, разбиты окна библиотеки и витрины магазинов. Полицейские были вынуждены отступить, а затем запросили подкрепление для разгона собравшихся. В результате по меньшей мере три человека были задержаны.

Vargasss92 призвал своих поклонников успокоиться и отметил, что из-за беспорядков проблемы могут быть и у него.

Мэр Брюсселя Филипп Клозе написал в своем Twitter, что ситуация в городе находится под контролем. Он пояснил, что акция была несанкционированной, поэтому он приказал полиции разогнать ее участников.

9 ноября в Брюсселе 37-летний полицейский стал жертвой внезапного нападения неизвестного. Злоумышленник набросился на него с криками «Поганый мент!».