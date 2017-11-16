В Госдуме поспорили об усталости россиян от правителей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не согласился с мнением лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что в России народ устает от своих руководителей и радуется, когда они уходят. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 16 ноября.

«От царя устали потому, что он все делал один: министров он назначает, чехарда с министрами. И устали от него, от Николая Александровича [Николая II]. Не надо придумывать экономические причины. Устали от царя. Все были против, и когда расстреляли, слезинка не прокатилась», — заявил Жириновский на заседании Госдумы.

Материалы по теме Ваше кирибачество Будут ли российские самодержцы править в тропиках

По его словам, люди «вздохнули» и когда умер Леонид Брежнев. «Когда уходит правитель в России, то все вздыхают: наконец-то! Это такая самая страшная страна в мире: мы радуемся, когда погибает или убивают наших руководителей», — отметил либерал-демократ.

Спикер нижней палаты парламента, в свою очередь, заметил, что от Жириновского, который уже 25 лет возглавят политическое движение, никто не устал. «Вас избирают и все радуются и ждут, что опять будете выдвигаться. А это о чем говорит? Все зависит от того какой царь, какой лидер. Несет ли он усталость или стагнацию, а, может быть, он несет прогресс и настроение», — отметил Володин.

В августе 2014 года в ходе встречи президента России Владимира Путина с фракциями Госдумы шестого созыва политик предложил переименовать главу государства в императора или верховного хранителя.