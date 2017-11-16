Дима Билан рассказал о «гастрольных психоделиках»

Эстрадный певец Дима Билан побывал в Ростове-на-Дону и снял видео о городе. Ролик он выложил в Instagram.
«400 километров в дороге, ну как тут без артхаусного гастрольного психоделика!» — подписал он публикацию. Действительно ли речь идет о психоактивных веществах, не уточняется.
400 км в дороге ., ну как тут без артхаусного гастрольного психоделика ! 😅 #билан #димабилан #аигел #вашлюбимыймонтаж ) #лицспецневидно #котэ #танцующийкотэ #РостовнаДону !!! / 400 km on the road. Well, how can I do without an arthouse touring physomastering ! 😅 #bilan # dimabilan #aigel #yourfavouritemontage) #personsspecifically #thecat #dancingcat #RostovonDon !!!
В ролике показаны ростовские улицы, прохожие, дорожные знаки. Особое внимание сосредоточено на коте. Пост сопровождается хештегами #аигел, #вашлюбимыймонтаж, #лицспецневидно, #котэ и #танцующийкотэ.
Фоном звучит трек «Татарин» группы «АИГЕЛ».
В июле Билана разъярили поддерживаемые блогерами слухи о том, что он уезжает лечиться в Африку или вовсе умер. Сообщения о своем недуге он назвал чепухой.