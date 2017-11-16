Арестованного в Эстонии россиянина связали с ФСБ

Эстонским правоохранителям удалось доказать связь арестованного за подготовку хакерской атаки 20-летнего гражданина России Алексея Васильева со спецслужбами РФ, заявил вице-канцлер министерства внутренних дел Эркки Коорт, сообщает «Интерфакс».

«Он был не простой интернет-хулиган. Это была попытка другого государства проникнуть в нашу инфосистему», — сказал Коорт в интервью изданию Geenius.

По словам чиновника, в 2007 году властям Эстонии никого не удалось привлечь к ответственности. Как предполагают в Таллине, тогда были кибератаки, связанные с переносом памятника воину-освободителю. «Теперь же было успешно доказано, что спецслужбы другой страны использовали агента для того, чтобы проникнуть в компьютерную систему Эстонии, находясь на территории страны», — заявил Коорт.

Алексея Васильева задержали 4 ноября. Его подозревают в совершении преступления ненасильственного характера против независимости и суверенитета или территориальной целостности. За это предусмотрено максимальное наказание 15 лет.