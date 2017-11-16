Новый Ту-160М2 показали публике

Видео: kazanfirst.ru

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Ракетоносец появился из нового ангара, построенного по программе реконструкции предприятия, сообщает KazanFirst. На церемонии присутствовала публика и журналисты.

Первый полет обновленного «Белого лебедя» намечен на февраль 2018 года. Минобороны планирует закупить не менее 50 таких самолетов.

Ту-160М2 представляет собой коренную модернизацию базового проекта сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Основное отличие будет касаться комплекса бортового радиоэлектронного оборудования (включая новую систему РЭБ). Доля новых комплектующих достигнет 60 процентов. Также на самолете появятся новые авиационные средства поражения.