У москвича отняли 15 миллионов рублей при попытке обменять их на биткоины

Более 15 миллионов рублей похитили неизвестные у москвича, который пытался обменять их на биткоины. Об этом в пятницу, 17 ноября, в пресс-службе столичного главка МВД сообщили ТАСС.

«В полицию обратился гражданин, который сообщил, что в офисе в Малом Черкасском переулке десять человек отобрали более 15 миллионов рублей. Полицейские установили, что гражданин совместно со своим биржевым брокером прибыл на встречу, где планировал купить криптовалют», — сообщили в пресс-службе.

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В полиции отметили, что во время расчетов один из участников встречи позвонил кому-то. «В помещение офиса вошли шесть-восемь человек по описанию крепкого телосложения. Под угрозой физического насилия, пояснив, что мужчина, с которым они встретились, — мошенник, увели его и забрали деньги, после чего скрылись», — говорится в сообщении.

3 ноября стало известно, что в Воронеже суд арестовал 35-летнего местного жителя, обвиняемого в легализации биткоинов, которыми с ним расплатились при продаже наркотиков.



