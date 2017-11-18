Медведя усадили в Mercedes и повезли «на спарринг к Нурмагомедову»

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина везет в своем белом Mercedes живого бурого медведя. Ролик был опубликован в социальной сети Instagram.

На кадрах видно, что животное без намордника и поводка сидит на переднем пассажирском сиденье и что-то жует. При этом водитель рассказывает автору ролика, что везет спарринг-партнера для российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, который во время пребывания в США тренируется в зале Американской академии кикбоксинга в Сан-Хосе, штат Калифорния. После разговора водитель вместе со своим необычным пассажиром уезжают.

Где и когда было снято видео, не уточняется, однако госномер, судя по коду региона 07, зарегистрирован в Кабардино-Балкарии.

Хабиб Нурмагомедов — российский боец смешанного стиля, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 24 победы в 24 поединках по правилам ММА.

В августе сообщалось, что медведь в американском городе Дуранго, штат Колорадо, угнал внедорожник. Хищник забрался в припаркованный у частного дома автомобиль, съехал на нем с дороги и врезался в почтовый ящик. Отмечалось, что животное сломало руль, оторвало радиоприемник и выбило заднее стекло машины, но ко времени прибытия на место полиции уже успело убежать.