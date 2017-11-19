В Голливуде полицейские раскопали 20 дел о сексуальном домогательстве

Полиция Лос-Анджелеса ведёт расследование почти по двум десяткам уголовных дел, которые касаются возможной причастности представителей шоу-бизнеса к преступлениям на сексуальной почве. Об этом пишет телеканал NBC News.

Речь идет как о сексуальных домогательствах, так и об изнасилованиях с отягчающими обстоятельствами. Причем, как указывает телеканал, в одних случаях виновники установлены, в других — их еще предстоит определить.

Примерно по половине дел истек срок давности, так что подозреваемые смогут избежать ответственности. Но по преступлениям сексуального характера над детьми решено отказаться от срока давности.

В октябре десятки женщин обвинили в домогательствах и изнасилованиях известного продюсера Харви Вайнштейна. 16 ноября стало известно, что в принуждении к сексу 16-летней поклонницы подозревают актера Сильвестра Сталлоне.