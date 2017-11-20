Постпред России при ООН рассказал о неловкости дипломатов за русофобию

Постпред России при ООН Алексей Бородавкин признался, что некоторые зарубежные дипломаты в кулуарах организации просят прощение за русофобию. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

«Среди иностранных дипломатов есть люди поумнее, которые вынужденно отрабатывают русофобские указания из столиц, но делают это без особого рвения, а в кулуарах разводят руками и извиняются», — пояснил он.

По словам Бородавкина, среди дипломатов встречаются и те, «для которых русофобия — это принципиальная профессиональная установка». «Эти не останавливаются перед фальсификациями и сознательной ложью. Разубеждать их бесполезно. Здесь, как говорится, око за око, зуб за зуб», — сказал российский постпред.

Бородавкин также подчеркнул, что коллеги-русофобы все равно вынуждены сотрудничать с Россией, так как страна имеет значительный политический вес в мире.