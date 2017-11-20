Плохой секс назвали причиной многочисленных обвинений в домогательствах

Британский певец и бывший лидер группы The Smiths Стивен Моррисси выступил в поддержку продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси, обвиненных в многочисленных сексуальных домогательствах. Музыкант подчеркнул, что так называемые жертвы знаменитостей зачастую просто не получили удовольствие, пишет немецкое издание Spiegel.

«Если ты оказываешься в чьей-то спальне, то нужно понимать, к чему это может привести, и нужно спросить себя: "Почему мы здесь, а не внизу, в лобби?"» — объяснил он.

Материалы по теме Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера

«Люди могли прекрасно понимать, что происходит, и допустить это, но им могло не понравиться, или же им стало очень стыдно, поэтому они переделывают всю историю, утверждая, что "были захвачены врасплох". Но если все прошло очень хорошо и они насладились произошедшим, они не станут упоминать об этом», — подчеркнул Моррисси.

Певец добавил, что негативно относится к сексуальным домогательствам и изнасилованиям, «но во многих ситуациях, когда смотришь на обстоятельства, то понимаешь, что так называемая жертва попросту была разочарована».

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг Вайнштейна, которого десятки актрис обвинили в приставаниях и изнасилованиях. Среди предполагаемых жертв продюсера — Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. В домогательствах также обвинили, в частности, Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.



