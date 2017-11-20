Арабский мальчик купил автомобильный номер за 400 тысяч долларов

Подросток из Абу-Даби купил на аукционе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) автомобильный номер за полтора миллиона дирхамов (400 тысяч долларов). Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает BBC News.
Номер «1111» разыгрывался на торгах особых регистрационных номеров в Абу-Даби, которые организовала местная полиция. Отмечается, что 500 тысяч дирхамов (136 тысяч долларов) 12-летний Халифа Аль-Мазруэй (Khalifa Al Mazrouei) заработал сам, выиграв конкурс чтецов Корана. Оставшуюся сумму ему дал отец.
Как сообщает издание, выигранный номер мальчик установит, скорее всего, на личный Mercedes, на котором водитель отвозит его в школу, поскольку самостоятельно водить он сможет только с 18 лет.
Самым дорогим номером, проданным на данном аукционе, стал номер «2», за который заплатили 2,7 миллиона долларов. Бизнесмен из ОАЭ Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный номер для своего автомобиля за 10 миллионов дирхамов (примерно три миллиона долларов).