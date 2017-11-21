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Ямальский спортсмен привез домой золото мирового чемпионата

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Антон Анасенко
Антон Анасенко

Спортсмен из Лабытнанги Антон Анасенко занял первое место в Чемпионате мира по гиревому спорту, который завершился в Сеуле, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

В весовой категории до 85 килограммов Анасенко показал результат 136 подъемов в толчке и 208 подъемов в рывке. Результат в рывке стал его личным рекордом, а титул чемпиона мира он занял в девятый раз, отмечает издание.

Всего же в соревновании приняли участие 470 спортсменов со всего мира.

Также золотые медали домой привезли Тимофей Лазутин и Сергей Фесиков. Лазутин в составе сборной команды России стал победителем Первенства Мира в прыжках на двойном минитрампе в возрастной группе 13-14 лет среди юношей. Фесиков стал чемпионом России по плаванию на короткой воде.

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