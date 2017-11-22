Киану Ривза заподозрили в распитии крови младенцев ради кайфа

Новостной сайт YourNewsWire опубликовал материал, посвященный голливудскому актеру Киану Ривзу. В статье говорилось, что во время визита в Милан он якобы признался в распитии крови младенцев ради кайфа, а также обвинил в этом своих коллег по цеху, сообщает Mashable во вторник, 21 ноября.

Слухи о пьющем детскую кровь Ривзе мгновенно распространилась по Facebook. Новостью поторопились поделиться более 26 тысяч пользователей. «А я знал об этом. Тоже мне открытие. Я вообще не удивлен», — комментировали они фейковую заметку.

Сплетни решили изучить сотрудники сайта Politifact, специализирующемся на проверке фактов в новостях. Они заявили, что приведенные в материале YourNewsWire слова Ривза «не были подтверждены ни правоохранительными органами, ни авторитетными СМИ».

В материале Mashable отмечается, что актер действительно посещал Милан, но не давал интервью ни одному журналисту. В то же время, его слова о распитии крови младенцев можно было обнаружить только на сайте YourNewsWire. На момент написания заметки Facebook заблокировал посты о Ривзе, а оригинальная статья была удалена с сайта.