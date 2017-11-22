Украину пригрозили оставить без 600 миллионов евро

Украина может потерять третий транш Евросоюза в размере 600 миллионов евро, если не выполнит оставшиеся требования программы экономических реформ. Об этом в среду, 22 ноября, заявил посол ЕС в стране Хьюг Мингарелли (Hugh Mingarelli) в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Во-первых, до сих пор не снят запрет на экспорт леса-кругляка. Второе — запуск автоматической проверки электронных деклараций, третье — закон о кредитном реестре Нацбанка, и четвертое — проверка информации о бенефициарных владельцах компаний», — сказал он.

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Крайний срок выполнения этих требований истекает в ближайшее время, он не может быть продлен, отметил Мингарелли. «Если за несколько дней Европейская комиссия констатирует, что эти требования не выполнены, — деньги будут потеряны для Украины», — подчеркнул посол.

Говоря об инструментах продвижения реформ на Украине Мингарелли отметил, что речь идет о «стимулах» и «условиях». «Я вообще не говорю ни о кнуте, ни о прянике, ведь мы не видим перед собой животных», — заметил он.

14 ноября глава Всемирного банка (ВБ) Джим Йонг Ким заявил, что ВБ и Международный валютный фонд превысили лимит финансовой поддержки Украины.

Евросоюз объявил о намерении выделить Украине кредит в размере 600 миллионов евро в феврале нынешнего года.

ЕС начал выделять Украине кредиты с 2015 года при условии реализации согласованной с Брюсселем программы реформ в стране. Срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Общий государственный долг Украины за сентябрь вырос на 470 миллионов долларов и составил 77,03 миллиарда долларов.