Названы лучшие альбомы года

Профильное издание NME составило список лучших музыкальных пластинок 2017 года. Рейтинг опубликован в четверг, 23 ноября.

В топ вошли 50 альбомов. На первом месте оказался диск Melodrama новозеландской певицы Лорд. На второй строчке — Visions Of A Life британской рок-группы Wolf Alice. Завершает первую тройку DAMN. американского хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара.

В первую десятку также попали пластинки таких артистов, как Father John Misty, LCD Soundsystem, J Hus, SZA, Лана Дель Рей, Уайли и Лиам Галлахер.

Завершает рейтинг альбом Drunk фанк-басиста Стивена Брунера, известного под псевдонимом Thundercat.

Ранее в ноябре издание NME составило список лучших обложек музыкальных альбомов XXI века. Лидером признали конверт пластинки Holy Fire британской группы Foals.