РПЦ установит допустимое количество браков для верующих

Русская православная церковь решит, сколько раз верующим можно вступать в брак. Она определит это на Архиерейском соборе, который будет проходить с 29 ноября по 4 декабря в храме Христа Спасителя. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, передает РИА Новости.

«Сколько же раз позволительно вступать в брак и надо ли при этом считать только браки, которые были освящены церковным венчанием, или же и те, что были заключены в гражданском порядке, в загсе? Ясного ответа в действующем церковном праве не имеется», — пояснил он.

По его словам, документ «О церковном браке» рассматривают в РПЦ уже несколько лет. Балашов отметил, что было принято опираться на положения XVIII-XIX веков, но некоторые вещи нужно приспособить к новым условиям. К примеру, пока не ясно, как интерпретировать нормы, когда браков заключается больше, чем их освящается в церкви.

Сейчас можно венчаться два раза подряд. Развод разрешает правящий архиерей. Супруг, по чьей вине он произошел, может снова вступить в брак, но только после покаяния.