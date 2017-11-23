Феминисток будут отличать по запаху

Немецкий парфюмер Геза Шоен выпустил новый аромат Feminista, сообщает Fragrantica.

«Идея аромата показалась мне весьма многообещающей, поскольку никогда прежде в истории парфюмерии не выпускалось аромата-политического заявления», — сказал Шоен.

Аромат построен на нотах фиалки, кожи, розового перца, ягод можжевельника, кедра и стиракса (смолы одноименного растения). На лаконичном квадратном флаконе фиолетового оттенка белым шрифтом (фиолетовый, белый и зеленый — традиционные цвета движения суфражисток) написан призыв к соблюдению равенства в обществе независимо от гендерных различий и половой ориентации, а также требование уважительного отношения к чужим убеждениям.

Изображение: Geza Schoen

Feminista продается по цене от 64 евро за флакон емкостью 30 миллилитров, 15 процентов выручки от продаж в Европе перечислят проектам, защищающим и поддерживающим права женщин.

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В июне Геза Шоен представил очередной выпуск своего бестселлера Escentric Molecules — ароматы Escentric 04 и Molecule 04, содержащие созданную парфюмером сандаловую молекулу Javanol. Кроме того, Escentric 04 включает ноты марихуаны, можжевельника, мускуса, лабданума, бергамота, орриса, кастореума, гедиона (зеленого жасмина), фрезии, османтуса, мастикового дерева, розового перца, а также амброгексан и разработанную Шоеном молекулу Iso E Super.