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Планеты-океаны оказались безжизненными

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Ученые Университета штата Аризона пришли к выводу, что планеты, полностью или почти полностью покрытые океанами, не подходят для поиска жизни. В воде таких небесных тел отсутствует фосфор — основной компонент ДНК и других биологических молекул. Об этом сообщает издание NewScientist.

По мнению исследователей, развитие жизни происходит только в том случае, если на поверхности планеты протекают процессы выветривания — разрушения горных пород от воздействия воды или атмосферных газов. Фосфор попадает в океаны с потоками дождевой воды с суши, однако, если суши нет, то содержание необходимого для жизни элемента будет в три-четыре раза меньше, чем на Земле.

В таком случае, если живые организмы на планете-океане все же появятся, они будут напоминать микроскопические водоросли, а их число будет слишком небольшим, чтобы насытить атмосферу кислородом в концентрациях, характерных для Земли. Разглядеть признаки существования жизни на таких объектах с помощью мощных космических телескопов будет невозможно, поэтому, по мнению исследователей, необходимо обращать внимание на планеты с меньшим содержанием воды на поверхности.

По словам ученых, это указывает на то, что число пригодных для жизни планет меньше, чем считалось ранее. Даже если небесное тело располагается на оптимальном расстоянии от родительской звезды и существование жидкой воды на ней возможно, это не является достаточным условием для появления организмов.

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