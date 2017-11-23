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Аршавину предложили работу на чемпионате мира в России

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Андрей Аршавин
Андрей Аршавин

Российскому футболисту Андрею Аршавину, выступающему за казахстанский «Кайрат», предложили поработать комментатором на матчах чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает портал Sports.kz.

«Мы серьезно приглашаем Андрея поработать с нами вместе на чемпионате мира. Во-первых, Аршавин — один из лучших игроков постсоветского пространства последних десятилетий, во-вторых, он один из лидеров популярного алматинского клуба, и в-третьих, сам чемпионат будет проходить в России, что тоже добавит определенный интерес в случае комментирования Аршавина», — сказал директор телеканала Qazsport Павел Цыбулин. Его канал владеет эксклюзивными правами на показ турнира в Казахстане.

Сам россиянин на вопрос о возможной работе комментатором ответил: «Почему бы и нет?!»

16 сентября Аршавин забил мяч в ворота «Тараза» после прохода с центра поля. Это случилось в матче 27-го тура чемпионата Казахстана. Всего на счету 36-летнего россиянина 7 голов а 24 матчах первенства.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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