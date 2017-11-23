Аршавину предложили работу на чемпионате мира в России

Российскому футболисту Андрею Аршавину, выступающему за казахстанский «Кайрат», предложили поработать комментатором на матчах чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает портал Sports.kz.

«Мы серьезно приглашаем Андрея поработать с нами вместе на чемпионате мира. Во-первых, Аршавин — один из лучших игроков постсоветского пространства последних десятилетий, во-вторых, он один из лидеров популярного алматинского клуба, и в-третьих, сам чемпионат будет проходить в России, что тоже добавит определенный интерес в случае комментирования Аршавина», — сказал директор телеканала Qazsport Павел Цыбулин. Его канал владеет эксклюзивными правами на показ турнира в Казахстане.

Сам россиянин на вопрос о возможной работе комментатором ответил: «Почему бы и нет?!»

16 сентября Аршавин забил мяч в ворота «Тараза» после прохода с центра поля. Это случилось в матче 27-го тура чемпионата Казахстана. Всего на счету 36-летнего россиянина 7 голов а 24 матчах первенства.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.