Китайцу побрили глаз

На видео попал традиционный метод лечения глаз в Китае — их бритье. Ролик выложило британское издание Daily Mail.

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На записи видно, как барбер скоблит внутреннюю сторону век своего клиента, а затем запускает туда железную палочку с шарообразным наконечником, чтобы «стимулировать слезотечение».

Процедура предназначена для улучшения зрения и удаления «грязи» из глаз.

Сначала мастер дезинфицирует лезвие в йодовом растворе, затем помещает на него несколько капель для глаз. После процедуры на глаза клиентов кладут теплое полотенце.

Сюн Гаоу (Xiong Gaowu) делает эту процедуру уже 40 лет. Он не бреет глаза людям моложе тридцати, потому что «у них в глазах пока не появилась грязь». Такой способ лечения глаз распространен в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань.