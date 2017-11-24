Бабушка решила отведать бесплатное шампанское и чуть не лишилась губы

Пожилая женщина из Великобритании чуть не лишилась губы, дегустируя шампанское. Об инциденте написала британская газета The Sun.

Во время посещения магазина в городе Бейзингстоук, графство Гэмпшир, старушке предложили бесплатно отведать шампанского. Однако когда сотрудник открывал бутылку, пробка отлетела женщине в лицо, прямо в верхнюю губу.

По словам дочери потерпевшей, после инцидента пожилая женщина провела два часа в больнице, а затем еще четыре дня питалась исключительно через трубочку.

Она оставила гневный отзыв на странице магазина в Facebook. По ее словам, пострадавшей не оказали медицинскую помощь. «Мою маму не только не отвели в подсобку, чтобы там оказать ей первую помощь, но и не сделали вообще ничего. Она стояла, истекая кровью, в дверном проходе, пока медсестра заполняла бумажки. Через четыре дня после инцидента ей никто так и не позвонил», — написала дочь потерпевшей.

Представительница торговой сети заявила, что перед бабушкой извинились и пробовали с ней связаться, однако не смогли дозвониться.